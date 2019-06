O ECO teve acesso à correspondência trocada entre a Fundação Berardo e o Banco de Portugal e que mostra que o supervisor deu aval ao comendador para reforçar a sua posição no capital do BCP depois de ter tido conhecimento prévio das condições de financiamento de 350 milhões de euros junto da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

O Público revelou esta sexta-feira que Vítor Constâncio omitiu esta informação no Parlamento, ao dizer que era “impossível” ao Banco de Portugal ter sabido do crédito à Fundação Berardo antes de ter sido aprovado pelo banco público.

As cartas entre as duas partes, a que o ECO teve acesso, demonstram que foi o próprio supervisor financeiro a pedir informação sobre como é que Berardo ia financiar a reforço acionista no BCP em 2007. E a resposta foi um financiamento de 350 milhões junto da CGD.

Por causa disto, o antigo governador do Banco de Portugal deverá ter de regressar ao Parlamento para explicar a sua versão dos acontecimentos na comissão de inquérito à Caixa.