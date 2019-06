O BBVA mudou a sua imagem de marca a nível global. O renovado logótipo é uma das alterações mais visíveis de uma mudança de imagem focada no digital, estratégia core do grupo financeiro. O novo logótipo já está na fachada de quase mil agências, devendo estender-se ao longo dos próximos meses às restantes.

“Essa mudança tem muitos benefícios óbvios. O primeiro deles é continuar a construir a nossa transformação digital. Esta é a nossa visão: como banco temos que evoluir de um banco — um fornecedor de infraestruturas para a gestão do dinheiro — e tornarmo-nos num consultor financeiro digital e global”, afirma Onur Genç, conselheiro delegado do BBVA, numa nota enviada às redações.

Uma opinião reforçada por Carlos Torres Vila, presidente do BBVA: “Hoje estamos imersos numa verdadeira revolução, uma revolução digital, uma revolução de dados. No mundo digital, o que importa é a experiência do cliente e é nisso que nos concentramos”.

No que respeita ao logótipo, este preserva os elementos já conhecidos, especialmente a cor e o uso das maiúsculas, mas é introduzida uma nova tipologia de letra e um design com mais “versatilidade e funcionalidade” para as plataformas e canais digitais.

O BBVA explica ainda que o processo de mudança de marca e imagem que se estenderá ao longo dos próximos meses se apoiou em mais de 4.800 entrevistas a funcionários da instituição levadas a cabo na fase de desenvolvimento.