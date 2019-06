A Provedora de Justiça está contra a interpretação do Executivo sobre a devolução de salários a pedido do Governo. Já Vítor Constâncio volta a fazer manchete na imprensa nacional. O ex-governador do Banco de Portugal seria conhecedor das intenções de Joe Berardo quando adquiriu uma posição de quase 10% no BCP com dinheiro emprestado pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), o banco do Estado. Nas notícias está também a informação de que Mário Centeno, ministro das Finanças, tenciona pagar antecipadamente uma parte da dívida ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, para aliviar o pico da dívida esperado para 2025.

Provedora contra devolução de salários na Função Pública

A Provedora de Justiça abriu mais de 20 processos desde o início de 2018 relativos a funcionários públicos que se queixaram de não estarem a receber o valor devido, ou que foram obrigados a devolver parte do salário a pedido do Governo. A notícia surge depois de se saber, em abril, que o Governo detetou um erro nos pagamentos a trabalhadores de vários institutos do Estado — nomeadamente o INEM — e os obrigou a devolverem parte dos vencimentos já pagos. Para Maria Lúcia Amaral, o Governo não tem razão nessa interpretação.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso condicionado).

Constâncio conhecia as intenções de Berardo em relação ao BCP

Vítor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal (BdP), recebeu no verão de 2007, toda a documentação relativa ao pedido de Joe Berardo para comprar uma posição de até 9,99% do BCP. Alegadamente, Constâncio teve acesso a documentação detalhada sobre a forma como o empresário madeirense pretendia financiar o investimento em ações do maior banco privado português e para as quais precisaria de 350 milhões de euros. Neste documento estava explícito que Joe Berardo não tinha garantias reais sólidas, mas comprometia-se com a penhora das ações (títulos especulativos) a adquirir.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Centeno quer pagar antecipadamente para aliviar pico da dívida em 2025

O ministro das Finanças, Mário Centeno, tenciona pagar antecipadamente parte do empréstimo de 27,3 mil milhões de euros da Zona Euro concedido a Portugal em 2011, através da Facilidade Europeia de Estabilidade Financeira, que é representada atualmente pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade. Esse pagamento deverá acontecer ainda este ano, para aliviar a carga de dívida em 2025 que o país terá de pagar aos credores oficiais e privados.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Clientes de luz e gás acumulam contratos para fugir a dívidas

As empresas que comercializam energia e gás querem uma lista negra dos chamados “turistas energéticos”. Trata-se de uma designação para uma alegada prática em que os clientes acumulam contratos em várias empresas para fugir às dívidas, deixando um rasto de créditos incobráveis junto destas empresas.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível).

Mestres da Soflusa contra melhorias salariais de outras categorias profissionais

Mestres e maquinistas da Soflusa estão em guerra aberta devido às exigências de melhorias salariais de ambas as carreiras profissionais. Os primeiros não admitem que os maquinistas também tenham as condições salariais melhoradas. A haver equiparação, deve ser só para os marinheiros. “Estamos convictos que o Governo e a empresa também vão cumprir a sua parte no acordo, mantendo a diferença de 109,44 euros em relação aos maquinistas”, escreve o presidente do sindicato Carlos Costa em nome da Comissão de Mestres, avisando que os mestres e o sindicato vão ficar particularmente atentos ao desenrolar da situação. O secretário de Estado adjunto e da Mobilidade, José Mendes, reúne esta terça-feira com os sindicatos representantes das várias classes profissionais da Soflusa.

Leia a notícia completa na Renascença (acesso livre).