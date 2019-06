5 coisas que vão marcar o dia

O Parlamento vai ter um dia cheio entre a comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos e a audição ao presidente do IMT sobre a falta de comboios na CP, os deputados vão ainda votar três importantes diplomas: a Lei de Bases da Saúde, a Lei de Bases da Habitação e a revisão do Código de Trabalho. Vários líderes internacionais juntam-se em Lisboa para falar da energia em África e o BCP volta a pagar dividendos.

BCP paga dividendos pela primeira vez desde 2010

O Banco Comercial Português (BCP) aumentou os lucros, em 2018, para 301,1 milhões de euros. Vai dar 10% deste valor aos acionistas esta terça-feira, regressando ao pagamento de dividendos após quase uma década. Ou seja, o banco vai distribuir 30,11 milhões de euros em dividendos, correspondentes a 10% dos lucros totais alcançados no ano passado. Tendo em conta as mais de 15 mil milhões de ações que compõem o capital do BCP, a distribuição desse valor resulta em 0,2 cêntimos por ação.

Vieira Monteiro e Filipe Pinhal na comissão à CGD

A comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) tem duas audições agendadas para esta terça-feira. De manhã, será António Vieira Monteiro — administrador da CGD com o pelouro da direção financeiro à data da aprovação da operação Boats Caravela que geraram perdas de 340 milhões de euros ao banco público — a ser ouvido pelos deputados. À tarde, é a vez de Filipe Pinhal, antigo administrador do BCP que terá sugerido a Joe Berardo que pedisse crédito à Caixa para investir em ações do BCP, segundo afirmou o empresário madeirense na mesma comissão.

Saúde, habitação e trabalho em votação no Parlamento

A Lei de Bases da Saúde, a Lei de Bases da Habitação e a Lei Laboral vão todas ser alvo de votações indiciárias na Assembleia da República. A votação dos artigos polémicos da proposta de Lei de Bases da Saúde, como as parcerias público-privadas (PPP), em discussão no Parlamento foi adiada devido à falta de entendimento entre partidos. Vai agora acontecer, tal como a Lei de Bases da Habitação, sobre a qual tanto o PCP como o BE já disseram que vão votar a favor. Também no caso da revisão do Código do Trabalho, a votação já tinha estado marcada para 28 de maio, mas a pedido do PS foi adiada. Este é um dos dossiês que deverá marcar o final desta sessão legislativa e da legislatura de António Costa, sendo mais provável um entendimento do PS com o PSD e CDS de que com as bancadas à esquerda.

Falta de comboios da CP em debate

Também no Parlamento, será ainda discutido esta terça-feira a situação de falta de comboios da CP – Comboios de Portugal. Os deputados da comissão de economia vão receber o Presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), Eduardo Feio, a pedido do PSD. O Governo já admitiu que a CP poderá funcionar com perturbações ao longo do verão devido à falta de comboios, apesar de terem sido tomadas algumas medidas na área da manutenção. A operadora de comboios é a mais reclamada das empresas de transportes, tendo recebido, no segundo semestre do ano passado, 2.891 reclamações, o que representa um aumento de 1.041 queixas (ou 56,3%) face ao semestre anterior.

Diretor-Geral da Energia da Comissão Europeia em Lisboa para falar de África

O 21º Fórum de Energia de África arranca esta terça-feira, em Lisboa, e deverá contar com cerca de 3.000 participantes, de acordo com a organização. Entre os participantes estarão vários ministros da Energia de países lusófonos, incluindo o ministro da Energia e Águas de Angola, João Baptista Borges, mas também outros cargos de topo como o diretor-geral da Energia da Comissão Europeia, Dominique Ristori. O Governo português vai fazer-se representar pelo secretário de Estado da Energia, João Galamba.