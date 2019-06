O presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) rejeitou esta terça-feira uma situação de colapso no sistema ferroviário, notando que o organismo público tem feito tudo para que os comboios circulem nas “devidas condições”.

“A situação degradou-se e isso tem a sua repercussão, [mas] não é uma situação de colapso” no que se refere à segurança, assegurou Eduardo Feio, em resposta aos deputados, durante uma audição parlamentar na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

Para o responsável a dimensão da qualidade pode ser vista “de várias perspetivas”, sendo que se “houver 1% ou 2% de problemas de segurança, [para o IMT], já é muito”.

No entanto, ressalvou que, no que se refere à qualidade de serviço, “outros atores podem falar de outra maneira”.

Eduardo Feio sublinhou ainda que, na perspetiva do IMT, as reformas e investimentos que têm vindo a ser postos na rede ferroviária estão “no caminho certo”.

O presidente do IMT garantiu também que o instituto “tem feito todas as iniciativas” no sentido de assegurar que “o material que circula, apesar da idade que tem, está nas devidas condições”, acrescentando que a própria CP – Comboios de Portugal tem preocupações neste sentido.

A CP recebeu mais de um quarto das queixas dos utentes dos transportes no segundo semestre de 2018, com 2.891 reclamações, mais 1.041 do que no semestre anterior, segundo a AMT.

A CP, o Metropolitano de Lisboa, a Transtejo, a Rede Nacional de Expressos (RNE) e a Transportes Sul do Tejo (TST) foram as empresas com mais reclamações entre julho e dezembro, representando 52% do total das reclamações.

De acordo com a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), a CP – Comboios de Portugal liderou com 2.891, seguindo-se a Transtejo, a Rede Nacional de Expressos e a Transportes Sul do Tejo (TST), com 953, 604, 509 e 416, respetivamente.

As reclamações dos utentes dos transportes aumentaram 23%, para 10.431, no segundo semestre de 2018 face ao primeiro, atribuindo o regulador parte desta subida à “pressão” exercida sobre os operadores pelo aumento dos utentes do serviço público, sendo que as reclamações na CP subiram 56,3% face ao primeiro semestre.