A tarde num minuto

Prazo de subscrição da emissão da TAP corre até 18 de junho. Companhia aérea oferece 4,375% de taxa bruta ao ano a investidores. Valor inicial era de 50 milhões e foi revisto para 200 milhões.

Armando Vara disse que não falava de Vale do Lobo por ser tema na Operação Marquês. Mas falou. Diz que olha “com dor” para o que se passou com um projeto que o entusiasmou. Talvez em demasia.

Taxas moderadoras nos centros de saúde acabam em 2020

Assembleia da República aprovou o projeto do BE para acabar com as taxas moderadoras nos centros de saúde e em consultas e exames no âmbito do SNS. Medida teve votos favoráveis da “geringonça” e PSD.

Gasolina deverá descer pela terceira semana consecutiva, depois da queda histórica observada esta semana, perspetivando-se um recuo de 0,5 cêntimos. Já o gasóleo deverá manter preço.

O vermelho foi a cor dominante na última sessão da semana do PSI-20. O índice desvalorizou 1,23% e liderou as perdas entre as principais praças europeias.