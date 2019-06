Depois da queda histórica observada esta semana, o preço da gasolina vai voltar a descer na próxima segunda-feira, estando em perspetiva um abaixamento na ordem dos 0,5 cêntimos. Já o gasóleo deverá manter o preço, adiantou fonte do setor ao ECO.

Tendo em conta esta estimativa, tudo aponta para que a gasolina simples 95 venha a descer para 1,519 euros por litro no início da próxima semana, de acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia. Vai ser a terceira semana de descidas neste combustível, atirando o preço para os valores mais baixos desde abril.

No caso do diesel, o combustível mais usado pelas famílias portuguesas, mantendo-se o preço, o litro continuará a custar 1,339 euros, sendo o valor mais baixo desde janeiro, segundo as estatísticas oficiais.

A evolução dos preços dos combustíveis reflete o comportamento da cotação do petróleo e derivados petrolíferos nos mercados internacionais na última semana e ainda da cotação do euro, tendo em conta que as matérias-primas são geralmente transacionadas em dólares e a apreciação/depreciação da divisa americana torna as exportações para o euro mais caras/baratas.

O Brent, negociado em Londres, apresenta esta semana uma desvalorização de 3,3%, estando a cotar nos 61,19 dólares por barril. Assumindo a cotação em euros, o barril cai 3% para os 54,020 euros.

Por outro lado, os preços ao consumidor podem diferir de posto de abastecimento para posto de abastecimento.

(Notícia atualizada às 11h26)