O Tesouro está de regresso ao mercado na próxima semana, desta vez para emitir dívida de curto prazo. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP anunciou esta sexta-feira que irá realizar um leilão duplo de Bilhetes do Tesouro (BT) que vencem dentro de três e 11 meses, na próxima quarta-feira.

“O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 19 de junho pelas 10h30 horas dois leilões das linhas de BT com maturidades em 20 de setembro de 2019 e 15 de maio de 2020, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros“, anunciou a agência em comunicado.

Os últimos leilões de BT com iguais maturidades realizaram-se a 17 de abril. Nessa ocasião, organismo liderado por Cristina Casalinho conseguiu colocar 950 milhões de euros em BT a 11 meses, pagando para tal uma taxa de juro média negativa de 0,368%. Emitiu ainda 300 milhões de euros em BT com maturidade a três meses, a um juro negativo em 0,415%.

Portugal tem beneficiado de uma redução das taxas pagas pela emissão de nova dívida, graças ao reforço da confiança dos investidores em Portugal e às condições externas favoráveis. Nos títulos a curto prazo, os juros têm sido cada vez mais negativos nos últimos meses.

Em mercado secundário, o comportamento das taxas exigidas pelos investidores para trocar dívida portuguesa tem sido também de queda, sendo que esta sexta-feira a yield das obrigações a dez anos tocaram os 0,603%.

