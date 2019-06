Os “coletes amarelos” em França estão a perder o fôlego. Sete meses depois, o futuro do movimento que desafiou a liderança do Presidente Emmanuel Macron é incerto, enfrentando ele próprio uma crise de liderança e um desvanecimento do apoio das multidões.

O movimento tem protestado nas ruas todos os fins de semana, ao sábado. Mas são cada vez menos os apoiantes. Neste último sábado, apenas cerca de 7.000 manifestantes decidiram sair à rua para protestar, com alguns dos anteriores apoiantes a queixarem-se de que o “movimento perdeu a sua essência”. A notícia foi avançada pelo The Wall Street Journal (acesso pago), citando dados do Ministério do Interior francês.

Os 7.000 manifestantes do último sábado, em França, comparam com os cerca de 250.000 que protestaram a 17 de novembro contra os impostos elevados cobrados nos combustíveis.

O fenómeno dos “coletes amarelos” — designado desta forma devido aos coletes refletores vestidos pelos manifestantes — alastrou-se a outros países, incluindo a Portugal. Em dezembro do ano passado, vários cidadãos portugueses tentaram organizar um protesto para “parar o país”, mas a falta de organização e de uma liderança levou a que a iniciativa não tenha gerado grande impacto.