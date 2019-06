Emprego em alta no verão com oportunidades em vários setores

Mais emprego no terceiro trimestre, num contexto de aumento médio de 10% nos salários face a 2018. Estas são as perspetivas para o mercado laboral este verão, de acordo com um estudo do grupo Manpower, citado pelo Diário de Notícias (acesso pago).

A dinâmica de criação de emprego em Portugal não vai abrandar no próximo trimestre, refere o jornal, esperando-se novas oportunidade de contratação. Concretamente, o estudo aponta áreas como as finanças, o imobiliário, os seguros, a restauração e a hotelaria.

O estudo prevê uma subida de 12% na criação líquida de emprego em Portugal no terceiro trimestre, face ao trimestre atual. Quanto as perspetivas salariais, também são boas para quem procura emprego. Ao jornal, Vítor Antunes, diretor da Manpower em Portugal, disse que se regista “um aumento de 10%” nos salários face a 2018.

O estudo do grupo Manpower não se foca apenas no mercado nacional. Baseou-se em inquéritos a 59.000 empregadores em 44 países. A amostra portuguesa foi de 625 empregadores.