À espera do 5G? Samsung já está a pensar na era 6G

A Samsung já está a pensar no mundo após o 5G. Numa altura em que o mundo ainda está a dar os primeiros passos na rede móvel de quinta geração, a fabricante sul-coreana já admite empenhar esforços para estar na frente da corrida ao 6G, que deverá ser a sexta geração de rede móvel, a implementar na década de 2030.

O vice-chairman da empresa, Jay Lee, discutiu essa intenção com executivos de topo da tecnológica, de acordo com informações obtidas pela Bloomberg (acesso condicionado). Apesar de ainda ser muito cedo para teorizar aquilo que poderá vir a ser o 6G, o líder da empresa assumiu que quer começar já a preparar possível investimentos em novas áreas de negócio, desde a inteligência artificial à blockchain, passando, eventualmente, pelos acessos à internet de sexta geração.

A Coreia do Sul e os EUA tornaram-se recentemente os primeiros países do mundo a lançar a rede comercial de 5G, infraestrutura que permite ligações com débitos na ordem de 1 Gbps (gigabit por segundo). Espanha deverá lançar o 5G através da Vodafone a 15 de junho e as empresas de telecomunicações portuguesas estão à espera que o Governo lance os leilões das frequências que vão ser usadas na tecnologia.

É impossível saber como será e quando chegará o 6G, uma vez que muitas das tecnologias poderão ainda nem ter sido desenvolvidas. Mas espera-se que o 5G promova o desenvolvimento da indústria cada vez mais automatizada, sendo certo que a tecnologia vai ter um papel crítico na competitividade dos países ao longo da próxima década.