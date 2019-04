O 5G, a quinta geração de rede móvel, chegou oficialmente esta quarta-feira, depois de uma disputada corrida entre empresas e países que durou anos. Mas, afinal, há dúvidas sobre quem foi realmente o vencedor. E não há photo finishque nos valha.

A sul-coreana SK Telecom apresentou esta quarta-feira aquele que seria o primeiro serviço comercial de 5G do mundo, o que tornaria a Coreia do Sul a nação vencedora da corrida à nova geração da internet de muito alta velocidade. A operadora ligou as antenas na zona metropolitana de Seul por volta das 23 horas locais, 13 horas em Lisboa.

Mas, afinal, não foi a única empresa a ligar o 5G. Também esta quarta-feira, a operadora norte-americana Verizon decidiu lançar um serviço comercial de 5G em Chicago e Mineápolis, uma semana antes da data planeada. E reclama ter sido a primeira a lançar a quinta geração de rede móvel, o que tornaria os EUA a nação vencedora da corrida do 5G.

Segundo o The Wall Street Journal (acesso pago), não é claro qual foi o primeiro país a ter o 5G. Até porque a Coreia do Sul tinha planeado inicialmente ligar as antenas apenas na sexta-feira.

No entanto, a discussão que se gerou mostra bem a importância estratégica que o 5G tem para a competitividade dos países, uma vez que vai possibilitar a exploração de tecnologias que precisam de comunicar dados de forma instantânea e lançar as bases para a nova era da indústria. Espera-se que os Estados-membros da União Europeia comecem a implementar o 5G a partir de 2020.