A tarde num minuto

Draghi está em Portugal a participar no Fórum do BCE, pela última vez, na qualidade de presidente. Em 2012, disse que o BCE faria o que fosse preciso para salvar o euro.

Até ao momento, só 15 das 107 operações analisadas por Máximo dos Santos mereceram o “chumbo”. Maioria das que foram aprovadas, foram-no com condições para evitar perdas mais avultadas no Novo Banco.

Preocupação primordial é “diversificar os investimentos e os leques de opções”. Isabel Mota garante que não existe uma preocupação em privilegiar o mercado português.

Patrick Draghi, colecionador e dono da Altice, lançou uma oferta pública de aquisição sobre a leiloeira. O empresário oferece um prémio de 61% face ao valor das ações.

As limitações já estavam em vigor há quase um ano por recomendação do supervisor europeu. Agora, já estão no regulamento da CMVM e esperam publicação em Diário da República.