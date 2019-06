Produzir bioetanol a partir dos resíduos do sumo de laranja gerados nas lojas da Auchan vai ser real em breve. A ideia da equipa Biotransformers foi a vencedora da terceira Maratona 25h Inovação, organizada pela Auchan Retail Portugal. Na competição estiveram trabalhadores da empresa e participantes externos, entre os quais alunos de várias escolas.

Na maratona participaram mais de 80 pessoas divididas em equipas. Durante vinte e cinco horas, os concorrentes desenvolveram e apresentaram as suas ideias no Zmar, na Zambujeira do Mar, integrando os seus projetos na lógica da economia circular.

Além do vencedor foram escolhidos outros dois projetos: o 3R’s, que concorreram com o projeto para reduzir o desperdício de papel através da desmaterialização das faturas e cupões de desconto, e o GreenZone, uma sugestão de criar uma zona verde para a implementação de uma nova gama de produtos frescos para cães e gatos, proveniente de subprodutos do talho.

Os projetos vencedores serão posteriormente implementados pela empresa (ainda sem data marcada).