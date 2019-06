Após uma sessão morna, Wall Street acabou por fechar em alta. Os investidores esperam a reunião de política monetária da Reserva Federal dos EUA, que poderá lançar as bases para um corte nos juros de referência devido à pressão da desaceleração económica. Apesar de o mercado esperar que o intervalo de juros de referência se mantenha inalterado entre 2,25% e 2,50%, a perspetiva de descida animou as ações.

O impacto da guerra comercial na economia global (e em particular doméstica nos EUA) e a inversão da curva das yields nalgumas partes do mercado de dívida norte-americano (que historicamente sinaliza recessão) poderão levar a Fed a rever as projeções de movimentos nos juros para este ano, o famoso mapa de pontos ou dot plot.

A Fed até poderia ter razões para fazer alterações no guidance — em linha com a expetativa não só do mercado, mas também do presidente Donald Trump –, mas para isso será necessário que nove dos 17 membros do comité alterem a sua posição. “Jerome Powell vai fazer tudo o que conseguir para tentar desvalorizar as projeções, especialmente se não mostrarem o que o mercado quer ver“, afirmou Roberto Perli, economista da Cornerstone Macro, à Reuters.

Para já, a expetativa de descida no custo do dinheiro impulsionou as ações. “Está de volta a ideia de que más notícias são boas notícias, com a reunião da Fed ao virar da esquina, e a perspetiva que a Fed poderá responder [à desaceleração da economia norte-americana] com cortes nos juros”, explicou Jack Ablin, chief investment officer da Cresset Wealth.

Neste cenário, o índice industrial Dow Jones ganhou 0,08% para 26.107,95 pontos. Já o financeiro S&P 500 avançou 0,09% para 2.889,16 pontos, apesar de a banca — que beneficia dos juros elevados — a perder 0,36%. Na tecnologia, o índice Nasdaq subiu 0,61% para 7.844,07 pontos.

As gigantes tecnológicas FAANG foram a preferência dos investidores. O Facebook valorizou 4,24%, a Apple avançou 0,60%, a Amazon subiu 0,88%, a Netflix ganhou 3,21% e a Alphabet (empresa-mãe da Google) somou 0,70%.

A estrela da sessão foi, no entanto, a Sotheby’s, com um disparo de 58,60% para 56,13 dólares por ação. A leiloeira vai ser comprada pela BidFair (uma das empresas do colecionador de arte e dono da francesa Altice, Patrick Drahi) por 3,7 mil milhões de dólares (3,3 mil milhões de euros) através de uma oferta pública de aquisição, que vai dar 57 dólares por ação aos acionistas. O preço representa um prémio de 61% face ao valor das ações na última sessão.