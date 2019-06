Lisboa no vermelho pressionada pela Galp e EDP

Lisboa está instável, depois da queda de mais de 1% na última sessão. A bolsa nacional abriu com ganhos ligeiros, mas rapidamente inverteu a tendência, seguindo a perder 0,2%. A pressionar o desempenho do índice estão os títulos da Galp Energia e do BCP mas, no outro prato da balança, estão as ações da EDP Renováveis que impedem uma queda mais expressiva.

O PSI-20 está a desvalorizar 0,2% para 5.120,19 pontos, naquela que é a segunda sessão consecutiva no vermelho, depois de, na sexta-feira, ter liderado as perdas na Europa ao cair mais de 1%.

Das 18 cotadas nacionais, sete estão em queda, enquanto duas se mantêm inalteradas. No vermelho, o destaque são os títulos da Galp Energia que perdem 1,22% para 12,99 euros, numa altura em que o preço do petróleo está a desvalorizar nos mercados internacionais.

A pressionar ainda mais o índice está o BCP que recua 0,16% para 0,2564 euros, e ainda a Jerónimo Martins que perde 0,03% para 14,38 euros. Destaque ainda para os títulos da EDP que desvalorizam 0,17% para 3,436 euros.

A impedir uma queda mais acentuada do PSI-20 estão as ações da EDP Renováveis que sobem 0,87% para 9,28 euros. A Navigator está a valorizar 0,49% para 3,276 euros, enquanto a Altri soma 1,04% para 6,33 euros. A maior subida desta sessão está a ser da Pharol, cujos títulos avançam 1,42% para 0,1566 euros.

