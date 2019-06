A Páscoa atraiu mais turistas para Portugal. Com o feriado religioso a cair já em abril, o número de hóspedes em Portugal chegou aos dois milhões, o equivalente a uma subida de 9% face a igual período do ano passado, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Embora os estrangeiros tenham sido em maior número, foram os turistas nacionais que mais cresceram. Este desempenho explica ainda as receitas do turismo, que aumentaram 9,6% para os 331,5 milhões de euros.

Foram mais de dois milhões as pessoas que ficaram hospedadas em unidades turísticas portuguesas em abril, com os estrangeiros a representarem a maior fatia: 1,4 milhões de turistas, comparando com os 862 mil turistas nacionais. Contudo, foram os residentes no país que observaram o maior aumento (10,5%), em comparação com a subida de 8,2% dos turistas estrangeiros.

“É de salientar que os resultados foram influenciados pelo efeito de calendário do período de férias associados à Páscoa, que este ano ocorreu em abril e que no ano anterior teve influência repartida entre março e abril”, refere o INE.

Em média, comparando com abril do ano passado, os hóspedes passaram mais noites em alojamentos turísticos (2,57 noites), com este indicador a observar uma ligeira subida de 0,4%. A pesar neste desempenho esteve o tempo que os hóspedes estrangeiros passaram em Portugal, que caiu 1,1%, contrariamente aos residentes, cujas estadias aumentaram 5%.

Espanhóis disparam. Dormidas caíram apenas na Madeira

Os turistas espanhóis foram aqueles que mais visitaram o país em abril, assim como também foram a nacionalidade que mais disparou: os nuestros hermanos aumentaram 55,7% para um total de 211 mil hóspedes. Atrás dos espanhóis aparecem os britânicos com 190 mil pessoas e com os alemães com 145 mil pessoas.

Em termos de crescimento, para além dos espanhóis que lideraram, destaque para os canadianos que subiram 30,2% para as 30 mil pessoas e para os norte-americanos que aumentaram 18,8% para os 89 mil hóspedes. No lado oposto estão os belgas, que observaram uma queda de 11,2% face a abril para as 29 mil pessoas.

Em termos de regiões, o Algarve foi a preferida dos hóspedes, com 1,79 milhões de dormidas, à frente de Lisboa com 1,59 milhões. Por seu lado, a Região Autónoma da Madeira foi a única que viu as dormidas caírem: -5,2% para os 608 milhões. Entre os municípios preferidos pelos hóspedes em abril, o destaque vai para Lisboa com um peso de 27% e um total de 1,19 milhões de dormidas. Segue-se Albufeira (781 mil) e o Funchal (411 mil).

Receitas disparam para os 331 milhões de euros

As receitas totais obtidas pelo setor subiram 9,6% para os 331,5 milhões de euros em abril, enquanto aquelas obtidas com os aposentos aumentaram 10,3% para os 245 milhões de euros.

Analisando região a região, a Área Metropolitana de Lisboa destacou-se ao captar 35% das receitas totais (114,88 milhões de euros). Seguiu-se o Algarve com um peso de 26% (85,7 milhões de euros) e a região Norte com 15% (50 milhões de euros).

Em termos de preços, cada hóspede pagou, em média, 46,2 euros por quarto a nível nacional, um valor que aumentou 5,3% face a abril do ano passado. Mas, analisando a zona de Lisboa, esse valor subiu 1,7 euros para os 79,1 euros. Destaque ainda para a Região Autónoma da Madeira, onde o preço médio por quarto caiu, tendo diminuído cerca de 5,8 euros para uma média de 46 euros.

