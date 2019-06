A audiência de Paula Amorim, presidente da Amorim Energia, com João Lourenço foi o evento escolhido pela presidência angolana para inaugurar a sua nova página da rede social Facebook. Segundo as informações avançadas na publicação, “a cooperação no domínio energético foi o mote da conversa” entre o presidente de Angola e a presidente do Conselho de Administração da Galp.

A nova página da Presidência da República de Angola tem como objetivo a divulgação das atividades do líder angolano e também pormenores da vida pública no Palácio Presidencial. O primeiro post publicado pela página foi a audiência concedida esta terça-feira à presidente do Conselho de Administração da Amorim Energia e parceira de Isabel dos Santos na Galp.

“A nova página será uma porta aberta aos internautas que pretendam viver a par e passo a dinâmica da ação do Presidente João Lourenço, acedendo à informação relevante sobre os seus atos públicos, designadamente as audiências que concede, os decretos que exara, os discursos que profere, as visitas que efetua, entre outras tarefas do Estado”, esclareceu a Secretaria para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa de João Lourenço, citada pelo Novo Jornal.

Além de operar nos mercados da refinação e distribuição em Angola, através da Petrogal Angola e da Sonangalp, a petrolífera portuguesa conta com cinco projetos no país africano e seis licenças de exploração.