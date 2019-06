Bitcoin com semana eufórica. Dispara 30% em três dias

A bitcoin parece estar de volta aos dias de euforia que viveu no final de 2017. Dispara 30% esta semana, com os investidores céticos em relação ao motivo por detrás desta valorização. Será que a nova criptomoeda do Facebook está a renovar o apetite dos investidores pelas moedas virtuais?

Considerada a “mãe” das criptomoedas, a bitcoin valoriza esta quarta-feira cerca de 14%, superando os 12.900 dólares pela primeira vez desde janeiro de 2018, há ano e meio. A divisa digital soma 200% desde dezembro, o que faz esquecer o mau desempenho no ano passado após uma ascensão meteórica em 2017.

“Embora entenda o entusiasmo da comunidade em relação ao facto de uma empresa como o Facebook, apoiado por outros grandes nomes, tenha lançado a sua própria moeda digital, isto parece-se muito com o que aconteceu na última vez e todos sabemos o que se veio a passar a seguir”, referiu Craig Erlam, da Oanda, numa nota citada pela Bloomberg.

“Talvez desta vez a queda não seja tão acentuada dado que estamos a assistir a uma adoção mais generalizada, mas estaríamos a ser ingénuos se pensássemos que a bitcoin não voltará a sofrer novo crash”, acrescentou o mesmo especialista.

A última vez que a bitcoin cotou nos 12.000 dólares foi em dezembro de 2017. Chegou ainda a atingir um valor máximo de 19.511 no final desse mês, antes de entrar em profunda depressão que atirou a moeda para o patamar abaixo dos 6.000 dólares em fevereiro deste ano.

Bitcoin volta a brilhar

Fonte: Reuters

Há dúvidas se este rally terá a ver com o anúncio de novas moedas digitais por parte do Facebook ou JPMorgan Chase. Na semana passada, a rede social de Mark Zuckerberg apresentou a sua moeda libra, que será lançada no primeiro semestre de 2020. Será assente em tecnologia blockchain e, ao contrário de outras criptomoedas, procurará ter a volatilidade controlada, como acontece com os câmbios das moedas reais mais fortes. Esta divisa digital está a ser desenvolvida pelo Facebook em parceria com outras 27 empresas dos setores financeiro, telecomunicações ou retalho.