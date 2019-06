Os ataques de Donald Trump ao presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) continuam. Em entrevista à Fox, o líder da Casa Branca afirmou que, caso queira, tem direito a demitir Jerome Powell e que, a ocupar essa cadeira, deveria estar Mario Draghi, o presidente do Banco Central Europeu (BCE).

“Nunca ninguém tinha ouvido falar dele antes, eu mudei isso e agora ele quer mostrar o quão duro é”, disse o presidente dos Estados Unidos sobre Jerome Powell, em entrevista à Fox esta quarta-feira, citado pela Bloomberg (conteúdo em inglês). “Muito bem, vamos deixá-lo mostrar o quão duro ele é. Ele não está a fazer um bom trabalho.”

Donald Trump criticou fortemente a Fed por não ter reduzido as taxas de juro na semana passada, acusando os decisores políticos de terem “estragado tudo” no passado dia 19 de junho, quando mantiveram a taxa diretora, embora tenham sinalizado que poderiam revê-la em baixa no final deste ano.

O Presidente dos Estados Unidos comparou a Fed a uma “criança teimosa” e embora tenha negado que tenha ameaçado demitir Powell disse que tem autoridade para o fazer.

“Eu tenho o direito de o afastar. Eu tenho o direito de o despedir”, disse Donald Trump na mesma entrevista, embora “nunca tenha sugerido” que iria fazê-lo. Acrescentou ainda que a liderar a Reserva Federal deveria estar o presidente do BCE, Mario Draghi, “em vez da pessoa que está na Fed”. Declarações que surgem uma semana depois do presidente norte-americano ter acusado o presidente do BCE de concorrência desleal, depois desde se ter referido à possibilidade de avançar com novos estímulos.