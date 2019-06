A bolsa de Lisboa encerrou em alta, impulsionada pelos títulos da Galp Energia que subiram mais de 2%. Também as cotadas do setor do papel deram um forte impulso à bolsa, ao registarem ganhos entre os dois e os 3%. Nas restantes praças europeias o sentimento foi de quedas.

O PSI-20, o principal índice português, somou 0,34% para 5.079,45 pontos, encerrando em alta após duas sessões consecutivas no vermelho e registando a primeira subida da semana. Das 18 cotadas nacionais, sete fecharam com perdas, uma inalterada e dez valorizaram.

A contribuir para este desempenho do principal índice bolsista nacional estiveram as ações da Galp Energia que valorizaram 2,39% para 13,49 euros, numa altura em que o preço do barril de petróleo está a subir cerca de 3% nos mercados internacionais.

A impulsionar também a bolsa nacional estiveram as papeleiras, com destaque para a Altri que subiu 3,17% para 6,03 euros, representando a maior subida desta sessão. A ajudar esteve a Navigator que subiu 1,91% para 3,314 euros e a Semapa que avançou 1,82% para 12,34 euros.

Ainda nas subidas, destaque para os CTT que recuperaram e encerraram a somar 1,38% para 2,064 euros. A empresa bateu um novo mínimo histórico durante a sessão desta quarta-feira, tocando nos 2,01 euros, pressionados pela ordem do regulador para que despesas do negócio postal e bancário sejam separadas. Mas chegaram ao final do dia bem acima da linha de água.

A impedir uma subida mais expressiva do índice estiveram as ações do setor energético: a EDP recuou 0,3% para 3,34 euros, enquanto a EDP Renováveis desvalorizou 0,22% para 8,98 euros. A REN, por sua vez, caiu 0,41% para 2,415 euros.

Destaque ainda para a Nos que recuou 0,09% para 5,735 euros, enquanto a Jerónimo Martins desvalorizou 1,58% para 14,015 euros, representando a maior queda desta sessão.

(Notícia atualizada às 16h58 com mais informação)