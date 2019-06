Segurança Social demora seis meses a pagar pensões

Seis meses. Este é o período médio que a Segurança Social demora a pagar pensões de velhice e de sobrevivência. Os dados foram avançados pelo ministro da tutela, Vieira da Silva, numa audição parlamentar esta semana, citados esta sexta-feira pelo Jornal de Negócios (acesso condicionado).

O tempo médio de pendência registado no pagamento das pensões de velhice é de 6,2 meses e, no caso das pensões de sobrevivência, cai ligeiramente para 6,1 meses. Os dados dizem respeito a abril e apontam, ainda, para uma redução face a dezembro, altura em que a Segurança Social demorava, em média, cerca de sete meses a pagar estas pensões.

Só as pensões de invalidez são mais céleres, com um tempo médio de atribuição de 4,8 meses. Estes dados, segundo o jornal, representam uma contagem que começa no momento do requerimento. Ou seja, refletem o tempo total que a pensão demora a ser atribuída.

Como noticiou o ECO esta semana, o ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, defendeu na Assembleia da República que o sistema “tem, neste momento, capacidade superior à procura”. Porém, existem mais de 42 mil pedidos de pensões que estão pendentes há mais de 90 dias, apontou o ministro no Parlamento.