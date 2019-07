A Google deverá lançar uma aplicação de transferência de ficheiros para dispositivos Android que é semelhante ao AirDrop do iPhone. Chama-se Fast Share e servirá para que os utilizadores possam, por exemplo, partilhar imagens ou vídeos com outro telemóvel Android que esteja próximo. Mesmo que nenhum dos aparelhos esteja ligado à internet.

A novidade poderá estar incluída no Android Q, a próxima e a décima versão do sistema operativo móvel, que se espera que a empresa disponibilize em agosto. Alguns utilizadores com acesso ao programa de testes do Android estão a reportar esta novidade, de acordo com o jornal especializado 9to5Google.

O Fast Share deverá substituir o Android Beam, uma funcionalidade presente na maioria dos aparelhos Android, mas que é pouco usada e compreendida pelo público. Com o Fast Share, os utilizadores só têm de escolher para qual dos aparelhos próximos é que pretende enviar um determinado ficheiro e a transferência é automaticamente iniciada.

Esta funcionalidade é muito semelhante ao AirDrop, presente nos dispositivos iOS da marca Apple. O AirDrop permite enviar e receber ficheiros de forma simples entre iPhones e iPads, por exemplo.