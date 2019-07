A integração digital ao serviço dos Empresários

Ao efetuar a associação ao novo serviço digital do Millennium bcp, M Contabilidade, o Empresário tem acesso a:

Acompanhar a evolução de receitas e despesas no site do millennium bcp;

Consultar e autorizar pagamentos de salários, impostos e fornecedores criados pelo Contabilista no TOConline;

Reconciliar créditos em conta com faturas emitidas;

Emitir e enviar recibos aos seus Clientes.

Fomos ouvir a opinião de dois Empresários utilizadores do serviço M Contabilidade, o Sr. Ilídio Silva, sócio gerente da Rent-a-Car Auto Turística Faialense, e a Sr.ª Anabela Oliveira, gerente da Carlos Amorim Oliveira Unip Lda. “Procuramos aproveitar todas as funcionalidades do TOConline” afirma Ilídio Silva, um Empresário adepto de todos os serviços digitais que possam simplificar processos.

Segundo Ilídio Silva “é uma forma muito mais fácil e eficaz” de se relacionarem com o Contabilista. O serviço M Contabilidade “simplifica muito mais o serviço, nomeadamente o pagamento aos funcionários e ao Estado em que o Contabilista, faz o envio do ficheiro e nós apenas validamos”. Para o Empresário, também a relação com o Contabilista sai beneficiada, “uma vez que já não há necessidade de andarmos todos os dias a pedir e a enviar documentos”, “a ferramenta está a ajudar, e irá ajudar ainda mais no futuro”.

Segundo Anabela Oliveira, “a plataforma promove uma interação segura entre cliente e banco nas transações inerentes à atividade normal da empresa. Sem dúvida que este processo tem um impacto muito positivo no dia-a-dia de qualquer empresa, pela facilidade, segurança, rapidez das transações e informação disponibilizada. A nossa empresa iniciou o processo com o pagamento de salários, e foi efetuado com rapidez e segurança. É uma plataforma que vai facilitar a vida dos empresários”

Aceda aqui ao vídeo de demonstração do serviço M Contabilidade e fique a conhecer o lugar onde os Empresários e Contabilistas se encontram!

O serviço M Contabilidade tem um custo associado de 2€/mês + IVA para Empresas e ENI’s, estando isento para titulares da solução integrada de produtos e serviços bancários Cliente Frequente Negócios e Cliente Digital Empresas.