Tréguas China-EUA animam bolsas. JPMorgan dá força ao BCP

A segunda metade do ano arranca com sinal positivo nos mercados internacionais. As principais praças europeias estão a valorizar, com os investidores a aplaudirem as tréguas na guerra comercial entre a China e os EUA. Há valorizações de mais de 1%, incluindo no mercado nacional onde a estrela é o BCP, depois de ter sido eleito como um dos “top picks” do JPMorgan.

Os EUA não irão avançar para já com novas taxas que iriam abranger 300 mil milhões de dólares de artigos chineses. Em troca, a China irá adquirir bens agrícolas produzidos nos Estados Unidos. Tréguas alcançadas no fim de semana que estão a fazer-se sentir nos mercados neste arranque de semana. O Stoxx 600 ganha 0,74%, sendo que a maioria dos índices sobe 1%.

Em Lisboa, o PSI-20 avança 1,12% para cotar nos 5.194,95 pontos, mantendo a tendência positiva na primeira metade do ano, período em que subiu mais de 8%. Com exceção da Sonae Capital, que está inalterada, todas as outras cotadas estão a valorização, com as empresas de pasta e papel a brilharem. Navigator, Altri e Semapa somam mais de 2%.

A puxar pela bolsa está o BCP, título que maior peso tem no rumo do índice de referência nacional. As ações do banco liderado por Miguel Maya somam 1,8% para 27,68 cêntimos, isto depois de terem sido adicionadas às “top pick” do JPMorgan. O banco de investimento norte-americano reviu em alta a avaliação de 30 para 33 cêntimos.

Nota positiva também para o setor da energia, ainda que com menor expressão. A Galp Energia ganha 1,26% para 13,695 euros na semana em que a OPEP decide o prolongamento do corte da produção de petróleo, já a EDP e a EDP Renováveis apresentam subidas de 0,3%.

(Notícia atualizada às 8h15 com mais informação)