Arranca esta segunda-feira o Programa de Arrendamento Acessível (PAA), cujo principal objetivo é promover uma oferta alargada de habitação para arrendamento abaixo dos valores de mercado. Esta é uma das medidas do Executivo de António Costa que mais expectativas criou, trazendo vantagens não só para as famílias, que passam a ter acesso a rendas adequadas aos seus rendimentos, mas também para os senhorios, que passam a beneficiar de isenção total de IRS ou de IRC sobre as rendas cobradas.

Foi no âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação que o Governo lançou o PAA. No final de maio, foi publicado o decreto-lei que regula esta iniciativa, tendo sido publicadas as portarias que definem as regras do seu funcionamento 15 dias depois, no início de junho. Esta segunda-feira entra em vigor este novo programa, passando a estar disponível uma plataforma online para o efeito.

É importante notar que esta iniciativa é de adesão voluntária, mas nem todos os portugueses podem efetivamente participar. É que, enquanto do lado dos senhorios não há restrições (qualquer pessoa singular ou coletiva, pública ou privada pode colocar os seus imóveis no PAA), do lado dos arrendatários há limites relativos aos rendimentos do agregado familiar a ter em conta.

Os candidatos terão de ganhar, no máximo, 35 mil euros brutos por ano para poderem aceder a este programa. Esse teto sobe para 45 mil euros brutos anuais, no caso de um casal, e aumenta em cinco mil euros por cada membro adicional do agregado, a partir daí. Por exemplo, um casal com três filhos terá como patamar máximo 50 mil euros brutos anuais.

Por outro lado, há também que ter em conta o limite mínimo em termos de rendimentos, já que um dos critérios para a adesão a este programa é a taxa de esforço. De acordo com as regras do programa, a renda deve situar-se entre 15% e 35% do rendimento mensal médio do agregado. Por exemplo, um casal com um rendimento de 20.000 euros brutos anuais, por exemplo, só poderá ser elegível para um imóvel que tenha uma renda de, no máximo, 583 euros.

Ainda assim, os estudantes ou formandos em cursos de formação profissional sem rendimentos próprios podem candidatar-se ao PAA, desde que o pagamento da renda seja assegurado por um terceiro que reúna as condições referidas.

Quais os valores do arrendamento acessível?

Do lado dos imóveis, há também certos critérios a manter debaixo de olho. De acordo com o diploma publicado em Diário da República, a casa (ou o quarto, o programa prevê ambas modalidades de arrendamento) tem de ter condições mínimas de segurança, salubridade e conforto, tais como iluminação e ventilação natural, quartos com mais de seis metros quadrados, cozinha e casa de banho, e ausência de anomalias que constituam um risco para a segurança ou saúde dos moradores, ou que prejudiquem a normal utilização da habitação.

Ao abrigo deste programa deverão estar disponíveis imóveis com diversas tipologias, sendo a ocupação mínima de cada habitação de “uma pessoa por quarto”, ou seja, um casal sem filhos, nem ascendentes de quem cuide pode candidatar-se, no máximo, a um T2.

Quanto custam as rendas ao abrigo deste programa? Não há valores fixos, mas há tetos de acordo com tipologia e por concelho, sendo a renda máximo para cada imóvel, pelo menos, 20% abaixo do Valor de Referência de Arrendamento (critério apurado com base em fatores como a área, qualidade, localização, certificação energética e mediana divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística por metro quadrado de preços de arrendamento para cada localização). Há também a ter em conta a já referida taxa de esforço por agregado familiar.

Os valores finais das rendas podem ser consultados, na plataforma lançada esta segunda-feira, na qual tanto senhorios e arrendatários podem, além disso, fazer simulações de modo a perceberem se lhes é ou não favorável avançar com a candidatura.

De notar ainda que os contratos de arrendamento ao abrigo do PAA têm um prazo mínimo de cinco anos. No caso de se tratar de uma habitação para residência temporária de estudantes do ensino superior deslocados, esse prazo desce para nove meses.

Cinco pontos essenciais sobre o Arrendamento Acessível