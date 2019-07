A partir desta segunda-feira, os novos carros elétricos que circulem nas ruas europeias têm de usar emissores de som que sejam ativados sempre que os veículos circulem a menos de 19 quilómetros por hora. A decisão da União Europeia (UE) foi tomada a pensar, especialmente, nos peões.

De acordo com a BBC (acesso livre, conteúdo em inglês), o Sistema de Alerta Acústico do Veículo (AVAS, na sigla inglesa) destina-se a evitar que os peões e os ciclistas sejam surpreendidos pela aproximação de carros elétricos e híbrido, que são particularmente silenciosos quando circulam a baixas velocidades. No fundo, o que este sistema faz é simular o barulho de um motor de um automóvel tradicional.

A questão da velocidade — apenas a menos de 19 quilómetros por hora é que estes emissores de som se tornam obrigatórios — está a levantar, contudo, algumas críticas. Há quem defenda que o som que os veículos elétricos produzem, mesmo a partir dos 19 quilómetros por hora, continua a ser demasiado baixo.

Para já, esta obrigatoriedade aplica-se a partir de hoje aos novos carros elétricos, mas estende-se a todos os automóveis já em circulação a partir de 2021.