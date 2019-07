A ida de Jo√£o F√©lix para o Atl√©tico Madrid entra diretamente para o topo da lista das transfer√™ncias mais caras do futebol portugu√™s. O valor pago pelo emblema de Madrid (120 milh√Ķes de euros) √© mais do dobro do “cheque” passado pelo Real Madrid (50 milh√Ķes de euros) por √Čder Milit√£o ao FC Porto, a transfer√™ncia mais cara at√© agora.

Segundo o site Transfermarkt, os 45 milh√Ķes de euros pagos pelo M√≥naco ao FC Porto na √©poca 2013/14, d√£o ao colombiano James Rodr√≠guez o t√≠tulo de terceira transfer√™ncia mais cara de um clube portugu√™s.

Ederson, Jo√£o M√°rio, Hulk, Axel Witsel e Falcao s√£o os seguintes na lista, todos negociados por 40 milh√Ķes de euros.