Renovar o Cartão de Cidadão pode ser uma tarefa simples em algumas regiões do país, ou uma enorme dor de cabeça noutras. Se um cidadão residente nos Açores consegue marcar a renovação com menos de 24 horas de antecedência, a vaga disponível mais cedo em Oeiras é só no final de novembro.

Em ambos os casos, caso tenha de renovar o cartão de cidadão em breve, agora há uma plataforma (não oficial) que reúne toda esta informação:

“Inspirado” por uma notícia do ECO, que mostrou as longas filas para renovar o cartão de cidadão, João “Tomahock” Pina, o programador responsável por projetos como o fogos.pt e o suprimidos.pt, desenhou um código informático que recolhe informação sobre a vaga mais recente em cada um dos locais onde é permitido agendar online a renovação daquele documento.

Depois, através do Twitter, encontrou o utilizador Cláudio Franco, que desenhou as tabelas para mostrar a informação e alojou a nova plataforma, disponível aqui.

O site ficou online esta quinta-feira e mostra que só em nove localizações é que é possível agendar a renovação do Cartão de Cidadão para as 24 horas seguintes. A maioria destas localizações são nas regiões autónomas da Madeira e Açores, mas também em distritos do interior, como Guarda e Bragança.

Os dados recolhidos em tempo real pelo aplicativo revelam também que a 2.ª Conservatória do Registo Predial de Oeiras é o local em que é mais difícil marcar a renovação: à hora de publicação deste artigo, só era possível marcar a renovação para 29 de novembro. A demora também é longa em Almada, Cascais, Marvila e Vila Nova de Gaia.

Importa referir que a plataforma agrega apenas os locais que permitem o agendamento online, através do site do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN). Existem outros locais onde é possível renovar o documento sem marcação.