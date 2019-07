O Sport Lisboa e Benfica vai processar a ex-eurodeputada Ana Gomes. O clube acusa a socialista de ter denegrido o nome do Benfica com uma publicação no Twitter em que associa a venda do jogador João Félix a uma operação de lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais.

O Benfica considera que “a declaração em causa não configura um caso de mero exercício da liberdade de expressão e que, pelo contrário, tem o exclusivo propósito de denegrir o nome do Benfica e dos membros dos seus órgãos sociais”, segundo anunciou em comunicado.

“Tem por isso o dever, perante os seus sócios e adeptos, de solicitar, desta vez, a apreciação desta questão pelos órgãos constitucionalmente competentes para o efeito, os Tribunais, o que fará pela instauração de um processo através dos seus advogados“, acrescentou.

Numa publicação, no dia 27 de junho, Ana Gomes conotou a venda do atleta do Sport Lisboa e Benfica, João Félix, com uma operação de lavagem de dinheiro, em linha com as fortes críticas que a socialista tem feito aos negócios no futebol.

Quando o jornalista da revista Sábado Bruno Faria Lopes escreveu no Twitter que ainda tinha lido “uma explicação racional e fundamentada” para que o “um jogador de futebol com apenas 19 anos, que jogou meia época num campeonato de terceira categoria, e que aí se revelou” fosse vendido por 120 milhões de euros (numa clara alusão à transferência de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid), Ana Gomes respondeu: “Não será negócio de lavandaria?”.

O Benfica diz que a declaração foi objeto de “significativa repercussão” na imprensa nacional e estrangeira, “gerando enorme indignação no Sport Lisboa e Benfica, nos membros dos seus órgãos sociais, sócios e adeptos”, o que justifica a decisão de processar Ana Gomes.

