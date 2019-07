Cantanhede em destaque na Bloomberg. “Culpa” é do canábis

Uma das mais promissoras empresas de cultivo de canábis está a pôr a cidade portuguesa de Cantanhede no mapa global do setor. Já se sabia que a Tilray, uma companhia de cultivo de canábis para fins medicinais, tinha instalado um centro de cultivo naquela localidade do distrito de Coimbra. Esta sexta-feira, é a Bloomberg que dá destaque ao tema.

Segundo a agência (acesso condicionado), a Tilray está determinada em tornar a instalação portuguesa no seu principal hub de cultivo, processamento, investigação e exportação para toda a Europa, uma medida que se insere nos planos de expansão internacional da companhia. Para tal, além de já ter obtido uma das certificações mais importantes à luz da Agência Europeia do Medicamento, a empresa definiu uma nova estrutura organizacional específica para o mercado europeu.

Tem sido Brendan Kennedy, o presidente executivo, a dar a cara pelo projeto. Até veio a Portugal na última edição do Web Summit falar, no palco principal, sobre o cultivo de canábis em Cantanhede. Agora, a Tilray acaba de nomear o alemão Arne Wilkens vice-presidente para a expansão do negócio na Europa, gestor que tem no currículo uma passagem pelo board da farmacêutica alemã AiCuris.

O objetivo da empresa é que os EUA e a Europa venham a ser os principais mercados da empresa, numa altura em que o negócio está mais focado no Canadá. E o canábis português terá um papel fundamental neste plano de crescimento. O país tem sido diversas vezes referenciado neste setor emergente pelas boas condições climáticas para o cultivo da planta.