Com vários prazos já ultrapassados, o último sendo o final do mês de junho, a nova indicação para a apresentação das tabelas de preços da ADSE é que será daqui a dez dias. O conselho diretivo tem em vista a celebração de memorandos com os grupos privados para regular as negociações na próxima semana.

Os protocolos que determinam como será feita a negociação com os prestadores privados deverão ser assinados no fim da semana que vem, abrindo o caminho à entrega do documento em dez dias, adianta João Proença, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, ao ECO.

O cumprimento dos prazos dados, no entanto, já é visto com reticências por parte deste conselho, bem como do lado dos hospitais privados, depois dos adiamentos e também tendo em conta a dimensão do trabalho. “São milhares de itens”, aponta Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) ao ECO.

Esta nova tabela será de preços fechados, devendo assim por fim às regularizações que motivaram discordância entre a ADSE e os privados, no final do ano passado. A expectativa da APHP é que seja uma tabela “justa e transparente”, bem como equilibrada. Tendo em conta este equilíbrio, os hospitais privados esperam que “não haja aumento da despesa”, e que a ADSE tenha neutralidade na definição dos valores.

“Algumas matérias são revistas em alta e outras em baixas”, explica Óscar Gaspar. Exemplificando, aponta que o atual valor das consultas é “demasiado baixo”, mas que alguns preços, por exemplo de um produto oncológico já revisto, “é uma poupança significativa para da ADSE”.