Rui Rio anunciou que o programa do PSD, com o qual pretende vencer as legislativas de 6 de outubro, vai ditar uma redução da carga fiscal, tanto para as empresas como para as famílias. As medidas anunciadas pelo presidente dos sociais-democratas totalizam os 3,7 mil milhões de euros.

Para as empresas, Rio promete baixar o IRC de 21% para 19% em 2020, até chegar aos 17% em 2023. No total, a perda de receita será de 1,6 mil milhões de euros.

Para as famílias, o PSD promete uma descida no IRS, sem detalhar, mas a promessa mais emblemática será a redução do IVA na eletricidade e no gás, de 23% para 6%. Isto quer dizer menos 500 milhões de euros de receitas para o Estado, segundo as contas do líder do PSD.

(Notícia em atualização)