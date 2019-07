Há uma companhia aérea que o quer pôr a pensar sobre se é mesmo necessário fazer uma viagem de avião ou se, pelo contrário, é possível recorrer a outras opções. A pensar num futuro mais sustentável na área da aviação, e no futuro do planeta, a KLM lançou um vídeo onde apelas aos passageiros que “viajem de forma sustentável”. E isso implica, muitas vezes, optar por não entrar sequer no avião.

O vídeo, que foi lançado na semana passada, apresenta algumas sugestões sobre como é que os passageiros podem ajudar a reduzir as emissões de dióxido de carbono na indústria da aviação. Embora “todos nós tenhamos de voar de vez em quanto, para a próxima pense em voar com responsabilidade”, ouve-se no vídeo.

A ideia é que antes de comprar o bilhete, faça as seguintes questões a si próprio: “Preciso mesmo de reunir-me cara a cara?”, “Posso [em vez do avião] apanhar um comboio?”. Ou pelo menos, questione-se: “Consigo levar menos bagagem comigo?”.

O vídeo faz parte da iniciativa “Fly Responsibly” e foi apresentado no ano em que a KLM celebra o seu centenário aniversário. De acordo com a Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês), a iniciativa da empresa holandesa reconhece a problemática que o enorme crescimento do tráfego aéreo está a criar. Segundo as previsões da Airbus SE, nas próximas duas décadas, o tráfego aéreo deverá aumentar 4,5%, contribuindo ainda mais para as emissões de dióxido de carbono.

Veja aqui o vídeo completo da KLM: