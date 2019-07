Descompressão total no mercado de dívida da Grécia, com os juros das obrigações a recuarem para novos mínimos de sempre, isto um dia depois de a Nova Democracia ter vencido as primeiras eleições pós-saída dos programas de resgate. Kyriakos Mitsotakis conquistou maioria absoluta, o que para os investidores será sinónimo de estabilidade política no país.

A yield associada às obrigações gregas a 10 anos recuavam 14 pontos base para atingir um novo mínimo histórico nos 2,016%, revertendo a subida de 12 pontos registada na passada sexta-feira.

Desde o início do ano, a taxa de juro cede mais de 200 pontos base, um desempenho que supera Itália, justificado em parte pelo facto de os investidores anteciparem um regresso dos conservadores ao poder. Já os títulos com maturidade a 5 anos caem 12 pontos base para 1,046%.

O economista chefe do Berenberg Holger Schmieding acredita que a Comissão Europeia e o Eurogrupo vão dar à Grécia maior margem orçamental sob condição de Mitsotakis cumprir com o plano de reformas prometidas para reforçar a economia. “Para a Grécia e a Zona Euro como um todo isto será um negócio vantajoso para ambos”, escreveu Schmieding numa nota citada pela Reuters. Kyriakos Mitsotakis prometeu dar um novo impulso à economia através de mais investimentos e da redução dos impostos.

Juros gregos a 10 anos em mínimos

Fonte: Reuters

Segundo os dados do jornal grego Ekathimerini, com 99% dos votos contados, a Nova Democracia terá conseguido 39,8% dos votos. Isto deverá representar 158 deputados, num parlamento com 300 deputados; ou seja, Kyriakos Mitsokatis vai governar com maioria absoluta. No sistema eleitoral grego, o partido mais votado recebe um bónus de 50 deputados adicionais, o que facilita a formação de governos mais estáveis e de maioria absoluta.

O Syriza, que tem estado a governar o país desde 2015, foi derrotado, tendo conseguido 31,5% dos votos (86 lugares no Parlamento), mesmo assim ligeiramente acima do projetado pelas sondagens à boca das urnas.

“Vitória importante para a Europa, não apenas para a Grécia”

O ministro do Interior grego, Antonis Roupakiotis, entrega esta manhã os resultados oficiais ao presidente do Parlamento, Nikos Voutsis, que irá depois apresentá-los ao presidente da Grécia, Propokis Pavlopoulos, e assim concluir o processo eleitoral, explica o Ekathimerini. Ainda esta segunda-feira, ao início da tarde, Pavlopoulos receberá Mitsokatis para lhe dar o mandato para a formação do próximo Governo.

“É uma vitória importante para a Europa, e não apenas para a Grécia. Parece que o partido Aurora Dourada não teve mais do que 3%, o que é uma grande vitória para a democracia grega”, declarou Mitsokatis em entrevista à CNBC.

“Pedi uma vitória expressiva e o povo grego deu-me. Estou muito, muito grato com o resultado”, acrescentou.