As bolsas europeias fecharam em queda e a bolsa portuguesa acompanhou a tendência, num dia marcado pelo regresso dos investidores aos mercados de capitais do outro lado do Atlântico, depois do feriado do Dia da Independência nos EUA.

Enquanto o Stoxx 600 recuou 0,05%, o PSI-20, principal índice da bolsa portuguesa, encerrou a perder 0,35%, para 5.174,52 pontos. CTT, BCP e Nos estiveram entre as cotadas que mais pressionaram a praça portuguesa, com quedas a rondar 1%.

No caso do banco, as ações cederam 1,19% para 0,2833 euros, pressionadas pela tomada de mais-valias. “O BCP foi alvo de uma realização de mais-valias, tendo mantido uma performance semelhante à do respetivo setor na Europa”, notaram os analistas do BPI no Comentário de Fecho.

Dos 18 títulos que compõem o principal índice português, 13 encerraram em baixa, um inalterado (F. Ramada) e quatro em alta. A operadora de telecomunicações Nos liderou as descidas, a recuar 1,73% para 5,67 euros.

Do outro lado estiveram a Galp Energia e a Jerónimo Martins, que travaram a queda do índice nacional. A petrolífera subiu 0,60%, para 13.38 euros, enquanto a dona dos hipermercados Pingo Doce avançou 1,48%, para 14,39 euros cada título.