Inditex alcança recorde e vende 1.600 milhões de artigos

Nunca antes foram vendidos tantos artigos nas lojas da Inditex. Com 7.400 lojas espalhadas pelo mundo, a dona de marcas como a Zara, Massimo Dutti, ou Uterqüe, vendeu em 2018 cerca de 1.600 milhões de artigos. Em média cada artigo foi vendido a 16.40€. Mas o crescimento de 3% face ao ano anterior foi, na verdade, o menor aumento anual desde 2011.

O aumento da oferta disponível nas lojas da Inditex é fruto do crescimento que a empresa registou na última década. No final de 2008, a Inditex tinha pouco mais de 4.200 lojas, nas quais vendeu 696 milhões de itens. Isso significa que no período de uma década, a empresa têxtil quase que duplicou o número de lojas e multiplicou os artigos de venda, o que corresponde a um crescimento de 130%.

Focada numa estratégia de crescimento, a Inditex apostou nos últimos anos em roupas produzidas com tecidos ou materiais reciclados, acompanhando as tendências de mercado que apelam a um estilo de vida cada vez mais sustentada, o que acabou por ganhar algum peso.

Em 2016, o grupo lançou na Zara uma linha intitulada de Join Life, que usa materiais e técnicas de produção mais amigas do ambiente. Durante esse ano, foram colocadas nas lojas 44 ​​milhões dessas peças, representando apenas 3% da oferta total. Doze anos depois, e com o alargamento da coleção sustentável a todas as marcas do grupo, foram vendidas 136 milhões de peças da coleção sustentável, mais 85% que em 2017,

O selo Join Life já está em 11% da oferta da marca Inditex. Foi na Zara que forma vendidas 90 milhões de peças, o que corresponde a um crescimento de 34%.

Já a Oysho, marca do grupo que aposta em roupa desportiva, alcançou 7,8 milhões de vendas nesse tipo de artigos amigos do ambiente, 57% a mais. Já a Massimo Dutti apresentou um crescimento significativo passando de 68.953 unidades vendidas em 2017 para mais de 2,7 milhões em 2018. Outras marcas do grupo, Zara Home, Pull & Bear e Bershka, aderiram à iniciativa no ano passado.