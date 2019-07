Wall Street arrancou em alta a última sessão de uma semana marcada por recordes nos índices, tanto no S&P 500 como no Dow Jones. O otimismo dos investidores relativamente a um corte de juros nos próximos tempos, motivado por declarações do líder da Reserva Federal norte-americana e pelas atas da última reunião do banco central, ajudou a impulsionar as ações.

O S&P 500 e o Dow Jones abriram a sessão em novos máximos históricos. O índice financeiro segue a avançar 0,14% para os 3.004,25 pontos, enquanto o industrial sobe 0,31% para os 27.172,30 pontos. O tecnológico Nasdaq também começou o dia a valorizar, ao subir 0,17% para os 8.209,89 pontos.

O setor financeiro destaca-se nos ganhos, sendo que na próxima semana vários bancos vão apresentar contas. O Morgan Stanley sobe mais de 1%, ao avançar 1,19% para os 44,70 dólares, enquanto o Goldman Sachs sobe 0,51% para os 212,39 dólares e o JPMorgan Chase soma 0,35% para os 114,48 dólares.

Nos ganhos encontra-se também a Ford, depois do anúncio de que vai juntar forças com a alemã Volkswagen para desenvolver veículos autónomos e elétrico. Os títulos da fabricante automóvel avançam 2,16% para os 10,40 dólares nesta sessão.

Para as empresas tecnológicas o dia também é positivo. A Amazon aproximou-se da avaliação de um bilião nesta semana, mas acabou por ainda não atingir a marca. Nesta sexta-feira volta aos ganhos, ao subir 0,62% para os 2.013,50 dólares. A Microsoft, única cotada que é avaliada em um bilião, negoceia também em terreno verde, com as ações a avançar 0,35% para os 138,88 dólares.