A Comissária Europeia da Concorrência anunciou esta quarta-feira a abertura uma investigação aprofundada às práticas comerciais da Amazon. Margrethe Vestager quer saber se se a Amazon está ou não a ter uma conduta anti-concorrencial, que viole as regras da concorrência europeias, na sua plataforma.

Lembrando o aumento da concorrência conseguido por via do comércio eletrónico, Vestager diz ter decidido “analisar com mais atenção as práticas comercias da Amazon e o seu duplo papel de plataforma de comércio e de retalhista, para avaliar a conformidade com as regras de concorrência europeias”.

A abertura de uma investigação aprofundada segue-se ao trabalho desenvolvido pela equipa da Concorrência no último ano que terá permitido recolher indícios de que a Amazon “parece usar informações concorrenciais confidenciais”, seja sobre os vendedores, os seus produtos ou as vendas que realizam.

(Notícia em atualização)