Bruxelas vai lançar uma investigação aprofundada ao modo como a norte-americana Amazon usa os dados dos pequenos comerciantes que utilizam a sua plataforma de comércio eletrónico, avança o Financial Times, esta quarta-feira, citando duas fontes próximas do processo.

A Comissão Europeia tem estado a levar a cabo, desde o ano passado, uma análise preliminar às atividades da gigante em causa, tendo examinado a posição da Amazon não só enquanto comerciante, mas também e simultaneamente enquanto plataforma usada por outras empresas venderem os seus produtos. Em 2017, por exemplo, mais de metade dos artigos vendidos pela Amazon foram comercializados por essas pequenas empresas.

Agora, Bruxelas decidiu aprofundar a investigação, focando-se na utilização dos dados recolhidos por esses comerciantes mais pequenos. No último ano, Margrethe Vestager tinha frisado ser importante conhecer o modo como a Amazon utiliza a informação recolhida pelas empresas que usam a plataforma em causa para identificar tendências de consumo. E é exatamente esse o objetivo da investigação que deverá ser anunciada esta semana, podendo estar em causa uma vantagem competitiva para a norte-americana, já que as outras empresas não têm acesso aos mesmos dados.

Esta operação acontece no fim do mandato de Vestager, comissária que ficou conhecida pelo seu pulso firme no que diz respeito ao cumprimento das regras da concorrência na União Europeia das gigantes tecnológicos. Foi esse seu trabalho que levou o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a considerar que Vestager odeia os Estados Unidos e em particular o seu setor tecnológico.

Questionada sobre esta matéria, a Amazon rejeitou comentar. A mesma posição foi assumida pela Comissão Europeia.