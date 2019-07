Lisboa em queda pressionada pelo setor energético

A bolsa de Lisboa está a cotar em terreno negativo, numa altura em que a maioria das cotadas está no vermelho. A penalizar o desempenho do índice estão os títulos do setor energético, com destaque para a Galp Energia e para a EDP que desvalorizam cerca de 1%. A impedir uma queda mais expressiva da bolsa está a Jerónimo Martins.

O PSI-20 está a perder 0,27% para 5.249,15 pontos, caminhando para a segunda sessão consecutiva no vermelho. De entre as 18 cotadas nacionais, a maioria está em queda, e o destaque vai para o setor energético.

A EDP está a recuar 0,68% para 3,347 euros, naquela que é a terceira sessão consecutiva de perdas, enquanto a EDP Renováveis se mantém inalterada. Por sua vez, a Galp Energia desvaloriza 0,68% para 13,91 euros, contrariando a subida do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais.

Ainda nas quedas, destaque para as ações do BCP que recuam 0,42% para 0,2877 euros e para as dos CTT que perdem 0,58% para 2,048 euros.

A impedir uma desvalorização mais expressiva do PSI-20 está a Jerónimo Martins que soma 0,3% para 14,93 euros e a Navigator que valoriza 0,37% para 3,252 euros. Ainda nas subidas, destaque para a Pharol que avança 0,38% para 0,1584 euros, depois de a Oi ter anunciado que pretende vender a sua posição na Unitel.

(Notícia atualizada às 8h20 com mais informação)