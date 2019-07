Há mais uma tecnológica a aproximar-se novamente da avaliação de um bilião de dólares em Wall Street. Depois de sete sessões consecutivas a registar ganhos, a Amazon está a tocar em máximos de setembro de 2018. Os títulos da empresa fundada por Jeff Bezos avançam 0,37% para os 2.024,86 dólares.

A capitalização de mercado da tecnológica superou já os 993 mil milhões de dólares, podendo atingir ainda esta sessão o marco a que tinha chegado em setembro do ano passado. A juntar à Amazon, as cotadas do setor tecnológico arrancam também a sessão em terreno positivo.

A Microsoft, que atualmente é a única cujo valor de mercado supera o bilião, avança 0,35% para os 138,33 dólares. A Apple, que outrora também já teve a avaliação bilionária mas que agora está ligeiramente abaixo desse valor, também segue a somar 0,28% para os 203,79 dólares.

Perante estes desempenhos, o índice de referência do setor, Nasdaq, abriu a subir 0,21% para os 8.219,41. A juntar a isto, os sinais de que um corte nos juros vai mesmo acontecer, presentes nas declarações do presidente da Reserva Federal norte-americana, bem como nas atas da última reunião da entidade, animaram os investidores.

Jerome Powell, o líder da Fed, indicou que a entidade iria agir de forma apropriada à incerteza económica que se vive atualmente, num testemunho no Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, uma das áreas do Congresso.

Para além da declarações de Powell, as minutas da última reunião da Fed também apontam para uma posição menos paciente. O S&P 500 valoriza 0,22% para os 2.999,89 pontos, depois de ter ultrapassado a marca dos três mil pontos na última negociação. O industrial Dow Jones abriu também a valorizar, com uma subida de 0,38% para os 26.961,15 pontos e, menos de uma hora após o início da sessão, tocou os 27.000 pontos pela primeira vez.