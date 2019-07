Incêndio em Vila de Rei tem 60% da área dominada

O incêndio que deflagrou no sábado em Vila de Rei e que afeta Mação tem 60% da sua área dominada, revelou o Comandante do Agrupamento Centro Sul, salientando que o fogo é extenso e arde em terreno difícil. Este é o incêndio que envolve mais elementos na luta às chamas, 789, apoiados no terreno por 237 meios, e oito meios aéreos.

O incêndio de Vila de Rei (Castelo Branco), que durante a noite passou também a afetar o concelho de Mação (Santarém), “tem cerca de 60% da sua área dominada”, afirmou Belo Costa, ressalvando que este fogo tem uma “dimensão bastante apreciável” e o trabalho dos operacionais “é dificultado pelo tipo de terreno” onde arde.

“Estamos empenhados e a redefinir uma estratégia intensa para resolver o incêndio o mais rapidamente possível”, frisou o Comandante do Agrupamento Centro Sul da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Já os dois incêndios que lavravam no concelho da Sertã desde sábado foram dominados durante a noite, mantendo-se os operacionais no terreno para garantir que não há reativações durante o dia, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Depois do fogo em Mosteiro de São Tiago, Várzea dos Cavaleiros, ter sido dado como dominado às 04h25, a ANEPC indicou que o mesmo aconteceu com o de Rolã, pelas 04h45. Em Mosteiro de São Tiago permaneciam pelas, 05h10, 114 operacionais e 30 meios terrestres, já em Rolã continuam no terreno 266 operacionais e 81 meios.

.Os três incêndios no distrito de Castelo Branco provocaram sete feridos ligeiros e um grave, indicou o Comandante do Agrupamento Centro Sul da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

“Há sete feridos ligeiros, agentes da Proteção Civil, e um ferido grave, um civil com queimaduras”, afirmou o comandante Belo Costa, durante um briefing realizado às 00h00 de domingo, para fazer o ponto da situação dos três incêndios que continuam ativos no distrito de Castelo Branco.

Três dos feridos ligeiros resultaram de um acidente entre duas viaturas de bombeiros, e o ferido grave, um civil que sofreu queimaduras, foi transportado de helicóptero para Lisboa.

Belo Costa adiantou ainda que durante o dia houve necessidade de deslocar pessoas de algumas localidades para “prevenir eventuais incidentes”, mas considerou ser “excessivo” dizer que houve localidades em perigo.

Incêndio de Mação consumiu três mil hectares

O vice-presidente da Câmara de Mação disse esta madrugada de domingo à Lusa que as chamas já consumiram três mil hectares de floresta e que está em risco de desaparecer o que sobrou dos incêndios de 2017. “Foram consumidos três mil hectares. Neste momento a frente do fogo tem seis, sete quilómetros e, com isto assim, tudo o que sobrou dos catastróficos incêndios de 2017 está em risco de desaparecer”, afirmou António Louro. “Oficialmente parecem estar muitos operacionais, mas quando se se fala com as pessoas, no terreno, elas perguntam ‘onde é que estão’?”, afirmou António Louro.

O autarca admitiu que a situação evoluiu favoravelmente com a descida da temperatura e com o facto de se fazer sentir menos vento, mas a extensão da frente ativa de fogo não o deixa otimista quanto à probabilidade de as chamas serem dominadas nas próximas horas. “Gostaria de acreditar, mas será muito, muito difícil”, sublinhou.