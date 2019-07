O primeiro dia no escritório é sempre um dia estranho. Conhecer colegas e chefes, receber as credenciais da empresa e aprender os processos em vigor são alguns dos desafios para quem começa um novo emprego, qualquer que seja a área do negócio. A não ser que as novas funções sejam as de… primeiro-ministro do Reino Unido.

No dia em que os britânicos conheceram o nome do novo líder do Governo, Boris Johnson, a Bloomberg compilou o passo a passo daquilo que é o primeiro dia de qualquer novo primeiro-ministro britânico, quando põe os pés pela primeira vez no número 10 de Downing Street.