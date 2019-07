Medway investiu 25 milhões na CP Carga em quatro anos

A Medway, empresa que ganhou a corrida à privatização da CP Carga, fez esta terça-feira um balanço dos quatro anos decorridos desde a operação que foi fechada ainda pelo Governo PSD/CDS na reta final da legislatura, enaltecendo os bons resultados obtidos a nível financeiro neste período. Menos dívida, menos prejuízos e mais investimentos, resume a empresa.

“Os resultados conseguidos em apenas quatro anos são a prova do sucesso da privatização, do modelo que implementámos e o reflexo do árduo trabalho da Medway e de todos os seus colaboradores”, refere Carlos Vasconcelos, presidente, citado em comunicado. Neste documento, é também referido que “de um prejuízo de 12 milhões de euros em 2015, a Medway evoluiu para um resultado negativo de apenas 213 mil em 2018”.

A aquisição da CP Carga foi fechada em julho de 2015, tendo o grupo MSC pago dois milhões de euros ao Estado pelo negócio, valor a que precisou de somar 51 milhões para assumir dívidas da empresa de transporte de mercadorias. Desde então, refere o comunicado, foram investidos 25,4 milhões de euros na CP Carga, a maioria dos quais em equipamentos (21,4 milhões) e o restante em informática, instalações e formação de colaboradores.

Ao mesmo tempo que foi investindo na empresa, a Medway também conseguiu colocar os seus resultados em rota de melhoria, salientando no comunicado que as suas receitas “subiram 11% desde 2015”, para perto de 79 milhões de euros em 2018, apresentando atualmente um EBITDA cinco vezes superior a 2015, a rondar os 12 milhões de euros. O empresa enaltece ainda “a queda da dívida líquida”, que recuou 97 milhões para perto de 51 milhões.

“Quando vencemos este processo, estimávamos chegar aos lucros em 2020. Neste momento, e com base nos indicadores que temos até ao momento, acreditamos que seremos capazes de cumprir essa meta já este ano, o que é muito importante para nós“, termina Carlos Vasconcelos.