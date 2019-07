Wall Street em alta com resultados animadores

Foi uma sessão de recordes em Wall Street, com os principais índices a registar ganhos elevados, impulsionados pelos resultados da Coca-Cola e da United Technologies. A animar ainda mais os investidores esteve o acordo sobre o orçamento dos Estados Unidos, fechado esta terça-feira entre Donald Trump e o Congresso.

Enquanto o S&P 500 subiu 0,67% para 3.005,10 pontos, o tecnológico Nasdaq somou 0,58% para 8.251,40 pontos. Pelo mesmo caminho foi o industrial Dow Jones que valorizou 0,65% para 27.349,19 pontos.

A época de apresentação de resultados arrancou de forma positiva e tem estado a animar os mercados. De acordo com a Reuters (conteúdo em inglês), que cita dados do Refinitiv, quase 80% das 104 empresas do S&P 500 apresentaram lucros semestrais acima do esperado até ao momento.

Esta terça-feira foi a vez de a Coca-Cola anunciar receitas superiores às verificadas nos semestres anteriores, e ter revisto em alta as perspetivas de faturação para o resto do ano, um cenário que se deveu à procura por refrigerantes e cafés. As ações da empresa valorizaram 6,07% para 54,33 pontos.

Já a United Technologies aumentou as projeções de vendas e de lucros para o segundo semestre, sustentadas num aumento na procura por peças para aeronaves. As ações da empresa subiram 1,5% para 134,94 dólares.

A animar também os mercados está o acordo alcançado entre o Presidente dos Estados Unidos e a oposição democrata quanto ao orçamento, evitando a perspetiva de paralisação (shutdown) da administração federal até à próxima eleição presidencial. “Estou feliz por anunciar que chegámos a acordo (…) quanto a um orçamento para os próximos dois anos e o teto da dívida”, anunciou Trump na sua conta no Twitter.

“A obtenção de um acordo quanto ao teto da dívida é uma notícia para todos os setores no geral”, diz Mike Loewengart, da E*Trade Financial, citado pela Reuters.