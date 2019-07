5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que os motoristas de mercadorias decidem os serviços mínimos para a greve de 12 de agosto, com novas reuniões, a EDP Renováveis (acompanhada por outras empresas) apresenta os resultados dos primeiros seis meses do ano. Ainda esta quarta-feira, a IGCP faz uma oferta de troca de dívida, enquanto o PAN apresenta os cabeças de lista para as eleições legislativas de outubro. É ainda dia de apresentação do relatório sobre os 45 anos do salário mínimo nacional.

Greve dos motoristas: sindicatos decidem serviços mínimos

O Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vão reunir-se esta quarta-feira de manhã na sede da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) para decidir os serviços mínimos a aplicar na greve agendada para 12 de agosto. A ANTRAM já referiu que 25% de serviços mínimos é um valor “completamente desajustado”.

EDP Renováveis (e não só) presta contas do primeiro semestre

A EDP Renováveis vai publicar esta quarta-feira os resultados referentes aos primeiros seis meses do ano. No primeiro semestre do ano passado, a empresa tinha registado uma subida de 4% nos lucros para os 139 milhões de euros, um aumento que se deveu à subida de 6% na produção da energia renovável. Ainda esta quarta-feira, prestam contas a The Navigator, o Grupo Impresa e o Grupo PSA.

IGCP faz oferta de troca de dívida

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai realizar esta quarta-feira uma oferta de troca de Obrigações do Tesouro que permitirá prolongar para 2026 e 2028 a dívida em circulação com maturidade em 2020 e 2021. Nesta operação, a IGCP vai comprar Obrigações do Tesouro com maturidade em 15 de junho de 2020 e 15 de abril de 2021 e vender obrigações com maturidade em 21 de julho de 2026 e em 17 de outubro de 2028.

PAN apresenta cabeças de lista para legislativas

O Partido Animais Natureza (PAN) vai apresentar esta quarta-feira os seus cabeças de lista às eleições legislativas de 6 de outubro. O partido aterrou na Assembleia da República há quatro anos e, em maio deste ano, conquistou um lugar no Parlamento Europeu. De acordo com uma sondagem do Jornal de Notícias e da TSF, o PAN alcançaria 3,6% dos votos nas legislativas, à frente do Aliança (1,2%).

Apresentação do relatório sobre os 45 anos do salário mínimo nacional

O Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social vai apresentar esta quarta-feira o relatório sobre os 45 anos do salário mínimo nacional, num evento que vai decorrer no Cineteatro Capitólio, em Lisboa. A sessão de abertura, às 11h30, ficará a cargo de Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego, seguindo-se a apresentação do relatório. Após um momento de discussão, com convidados, o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, vai encerrar o evento.