Cada deputado faltou em média 24 vezes durante a legislatura

Os deputados da Assembleia da República (AR) acumularam um total de 5.445 faltas ao longo dos quatro anos da legislatura, segundo um levantamento feito pelo Jornal de Notícias (link indisponível). Segundo o diário, cada deputado faltou em média 24 vezes e a maioria das faltas foram justificadas com trabalho político ou missões parlamentares.

O Partido Socialista lidera a lista de deputados com mais faltas acumuladas, com Ana Catarina Mendes (129), Paulo Pisco (128), José Cesário (113) e Miranda Calha (113) a garantirem o top4 dos mais faltosos para os socialistas, diz o JN. Do lado oposto, encontram-se dois deputados do PSD: Carlos Silva e Pedro Pimpão não registaram nenhuma falta.

Além do trabalho político ou parlamentar — que deputados ouvidos pelo JN defendem que não devia ser considerado falta –, as razões pessoais e familiares são as que mais vezes surgem a justificar faltas, incluindo-se nestas as faltas por doença.

As restantes justificações apresentadas já dizem respeito a questões menos óbvias ou explicativas, como as faltas por motivo de “força maior” (189 faltas) ou faltas por “motivo justificado”. Mas nem todas as faltas estão justificadas: Segundo o JN, há 51 faltas que ainda aguardam justificação e um total de 85 já consideradas como injustificadas.