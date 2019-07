O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, pretende separar a ferrovia da rodovia. O objetivo é acabar com a empresa Infraestruturas de Portugal (IP) que surgiu da fusão de ambas as empresas, a Refer com a Estradas de Portugal, segundo avançou esta quarta-feira o Público (acesso condicionado).

“Ficámos a saber que existe a ideia de que a fusão foi um erro e que as realidades rodoviárias e ferroviárias são totalmente distintas, tendo ainda o senhor ministro referido que, caso o seu atual mandato tenha continuidade após as eleições de outubro, irá trabalhar no sentido de separar de novo as duas empresas que, após a fusão, deram origem à IP”, refere em comunicado a Comissão dos Trabalhadores da IP.

Foi no ano de 2015 que foi criada a Infraestruturas de Portugal, sob alçada do anterior Governo. A junção da Refer com a Estradas de Portugal não estava prevista no Governo de Passos Coelho e não foi uma imposição da troika. A criação da Infraestruturas de Portugal foi sempre contra a vontade dos trabalhados ferroviários que lamentavam que a Refer acabou por ser “absorvida” pela Estradas de Portugal.

Segundo avança o jornal, o ministro das Infraestruturas poderá avançar com esta medida de duas formas. A primeira será a criação de uma holding IP direcionada às Infraestruturas de Portugal e outra dedicada às infraestruturas rodoviárias (IP Ferrovia e IP Rodovia). Outra possibilidade é a criação de uma holding CP que acomode uma CP Serviços destinada ao transporte de passageiros e uma CP Infraestrutura. Desta forma, a parte rodoviária ficaria numa empresa própria. Mas, de acordo com várias declarações públicas, Pedro Nuno Santos parece estar mais direcionado para esta segunda possibilidade, nomeadamente já afirmou que “a CP ainda há-de voltar a ser uma grande empresa”.