Espião que traiu o país continua a receber salário do Estado

Condenado por vender segredos à Rússia e por corrupção passiva, Frederico Carvalhão Gil, foi detido em 2016 em Roma e está a cumprir pena em prisão domiciliária. Apesar da condenação e de estar suspenso de funções, o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) continua a pagar o vencimento mensal de cerca de 2.500 euros líquidos, ao espião condenado por espionagem a favor da Rússia, segundo avança o Diário de Notícias (acesso pago).

Extraditado para Portugal e detido pela Polícia Judiciária, o agente duplo foi condenado a sete anos e quatro meses de prisão em 2018 e durante todo este tempo continua a receber o seu ordenado. Esta situação tem criado mau estar em vários setores, nomeadamente na Administração Interna ou na Justiça, tendo em conta que já houve altos funcionários que ficaram sem vencimentos, antes de qualquer acusação ou condenação.

O DN questionou o gabinete da secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, Graça Mira Gomes, sobre o porquê desta decisão, mas não obteve resposta.

Nos bastidores das secretas, a explicação é a de que até a pena de condenação transitar em julgado, o que acontece quando for decidido o último recurso possível, a presunção de inocência mantém-se, assim como a remuneração do espião. O Diário de Notícias netrou em contacto também com o Tribunal de Relação e o Supremo Tribunal de Justiça para perceber se tinham dado entrada outros recursos, desde a última decisão da Relação, mas não foi possível apurar essa informação.